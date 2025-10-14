Calcio Promozione: il blitz. La Valsanterno vince e resta al comando

PETRONIANO1VALSANTERNO2

PETRONIANO IDEA: Verardi, Canè (46’pt S. Cordoni), Cuppini, Kamga (15’st Veglia), Gamberini, Franceschi (25’st Campanini), Ezechia, Novi (15’st Fotso), Gentilini, Tagliacollo, Serra (46’pt Neri). A disp. A. Cordoni, Valmori, Di Francesco, Moser. All. Ronzani.

VALSANTERNO: Bracchetti, Castagnini (42’ st Miserocchi), Pirazzoli, Sciuto (dal 10’pt al 32’st Drei, dal 32’ st C. Valentini), Alpi, Fiengo, Marashi (8’st Commissari), Strazzari, Sona (45’st Proietto), Galati, Bali. A disp. Nannetti, Raffini, Potenza, Izzaoui. All. Benazzi.

Arbitro: Caiazzo.

Reti: 22’pt Marashi, 24’pt Baldi, 16’ st Neri.

Note: ammoniti Canè, Novi, Galati.

La Valsanterno non fa sconti a nessuno, la squadra di mister Benazzi è andata a vincere sul campo del Crespellano. Tre punti che confermano i borghigiani in vetta alla graduatoria del girone C di Promozione. I valligiani a metà del primo tempo sono riusciti a costruire il doppio vantaggio con Marashi e Bali.

Nella ripresa ha accorciato le distanze Neri, sull’1-2 per gli ospiti si sono buttati a caccia del pareggio, il risultato è rimasto immutato e questo consente alla Valsanterno di guardare tutti dall’alto.

Domenica ci sarà il derby con la Dozzese che nell’ultima giornata osservava un turno di riposo.

a. m.