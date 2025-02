Calcio Promozione. Il Castelfiorentino si arrende in casa al quotato Atletico

CASTELFIORENTINO

0

ATLETICO MAREMMA

3

CASTELFIORENTINO: Pulidori, Petri, Sebastiano, Chiti (79’ Muho), Pisaneschi, Mancini, Locci (80’ Zohouli), Bagnoli, Fontanelli, Cicali (67’ Pareggi), Leoncini. All.: Bartalucci.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Presicci, Rosi (86’ Sabatini C.), Harea (91’ Sarzilla), Ferraro, Gentili, Vettori, Amorfini, Coli, Rodriguez (72’ Sabatini N.), Scozzafava (80’ Rigutini). All.: Lorenzini.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 46’ Scozzafava, 82’ Rodriguez, 90’ Coli.

CASTELFIORENTINO – Niente da fare per il Castelfiorentino United al cospetto del più quotato Atletico Maremma. Non inganni, però, il 3-0 finale in favore degli ospiti che hanno arrotondato il risultato solo nei minuti conclusivi dopo averlo sbloccato in avvio di ripresa. Nel complesso, infatti, i valdelsani hanno giocato tutto sommato alla pari, chiudendo il primo tempo in parità. La rete incassata a freddo dopo l’intervallo ha poi condizionato la partita.