Calcio - Promozione. Il Cervia United espugna Misano. Lo Spiv costringe al pari Savignano

Con una rete di Leonardo Merloni al 16’ della ripresa, il Cervia United ha espugnato il Santamonica di Misano e fatto proprio il big match dell’ottava giornata del girone D di Promozione. Con questo successo (il 3° consecutivo) i gialloblù hanno scavalcato proprio i riminesi al 2° posto, accorciando a -3 anche sulla capolista Savignanese, a propria volta bloccata in casa da uno spavaldo San Pietro in Vincoli. Sabato scontro al vertice al ‘Todoli’ di Milano Marittima, dove la formazione di mister Momo Montanari (che ha giocato una partita in meno), ha la possibilità di perfezionare l’aggancio.

Le altre ravennati non hanno brillato. La Reno ha impattato 2-2 in casa contro la Stella San Giuliano. Ospiti in vantaggio al 15’ con Greppi. L’undici di Sant’Alberto ribalta il risultato in avvio di ripresa con la rete di Ponticelli (6’) e col rigore trasformato da Alberi (9’). Alla mezzora, Del Prete nega alla formazione gialloblù la terza vittoria stagionale.

Degna di nota, come detto, è l’impresa dello Spiv a Savignano sul Rubicone sul campo della capolista. Ospiti in vantaggio al 23’ con Lombardi, ma raggiunti poco dopo al 36’ da Angeli.

Il Bagnacavallo invece, sconfitto 1-2 in casa dal Gambettola, versa lacrime amare. Cesenati in vantaggio al 19’ della ripresa con Gessi. Quasi immediato il pareggio biancorosso al 25’ per merito di Djamil Camara. Al 5’ minuto di recupero, la beffa firmata da Loreto quando ormai il pareggio sembrava cosa fatta.

Pesante è infine il ko interno del Classe, sempre fanalino di coda con un punto, sconfitto 4-0 dal Roncofreddo (27’ pt Collini, 30’ rigore e 43’ Vivo; 2’ st Collini). Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese ha pareggiato 0-0 in casa contro il Petroniano. I rossoblù, al 3° pari consecutivo, stanno applicando la teoria dei piccoli passi.