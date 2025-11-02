Calcio Promozione. Il derby si conclude senza gol o vincitori. Una partita decisamente equilibrata. Il Pienza frena la capolista Sinalunghese

PIENZA

0

SINALUNGHESE

0

PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Ajdini, Guerra, Bianciardi, Pinsuti A. (75’ Mensini), Vargiu (67’ Voroneanu), Valente, Begnardi (88’ Marku), Doka (75’ Pecci).

Panchina: Canapini, Tiradritti, Pinsuti P., Chechi, Barbieri. Allenatore Camillucci.

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong (63’ Sacco), Tacchini (70’ Mazza), Celestini, Gagliardi, Nannoni (52’ Redi), Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio.

Panchina: Gialli, Cresti, Bongini, Cardinali, Palazzi, Parri. Allenatore Testini.

Arbitro Sinca di Firenze (Mangani-Noferi).

PIENZA – Il derby di campionato, anticipo dell’ottava giornata del girone C di Promozione Toscana, tra Pienza e Sinalunghese finisce a reti bianche. Gara equilibrata con i rossoblù capolista che hanno trovato di fronte una combattiva formazione di mister Camilucci, molto brava a chiudere tutti gli spazi alle numerose bocche da fuoco della formazione di Testini. Gara a viso aperto e con poche occasioni. Al 30’ ci prova il Pienza con Valente, bravo capitan Marini a sventare la minaccia. Nel secondo tempo Testini, tecnico della Sinalughese, punta su Redi, inizialmente escluso dall’undici titolare. Lo stesso ex Terranuova e Siena si rende pericoloso poco dopo il suo ingresso in campo ma è bravo Tafarella.

A metà della ripresa ci ha provato il grande ex Doka, che ha esordito in D con la Sinalunghese, senza però trovare lo specchio. Nel finale nonostante i tanti angoli da entrambe le parti non ci sono particolari sussulti e il derby scivola verso un punto che fa molto comodo ai padroni di casa e che comunque allunga la serie positiva dei rossoblu ancora imbattuti in stagione. Negli altri due anticipi Audax Rufina-Alberoro 3-0 e Foiano-Viciomaggio 1-1. Oggi tutte le altre tra cui Acquaviva-Pontassieve. La Sinalunghese mercoledì tornerà in campo per un altro derby, stavolta in Coppa, contro il Foiano.