Calcio Promozione, il diesse valligiano Maiardi ha già costruito gran parte della squadra. Da Alpi a Galanti: la Valsanterno si fa sentire. Conferme e innesti importanti per mister Benazzi

La Valsanterno sta procedendo spedita verso il prossimo campionato di calcio di Promozione. Il direttore sportivo Daniele Maiardi dopo aver messo in panchina Alberto Benazzi, ha cominciato a costruire la squadra che sarà ai nastri di partenza a settembre, confermando tanti giocatori e facendo una campagna acquisti numericamente corposa.

Alla luce del lavoro fatto fin qui, i valligiani, concorrenza permettendo, hanno le carte in regola per giocarsi le proprie chance di competere per il vertice nel girone in cui verranno inseriti. Nella costruzione del nuovo gruppo, il diesse Maiardi si è concentrato prima sulle conferme. Il primo ad avere rinnovato l’accordo è stato l’esperto difensore Luca Alpi (classe 1987): Alpi garantisce agonismo, conoscenza della categoria e può fare da chioccia ai tanti giovani che si affacciano in prima squadra dal settore giovanile. Nel reparto difensivo è rimasto anche Alessio Garavini, ventenne che ha già fatto vedere il suo valore: non gli mancano i margini di miglioramento. Mentre in porta resterà Andrea Tonini, con quest’ultimo che si troverà a giocarsi il posto con il neo acquisto Niccolò Bracchetti, altro estremo difensore forte, cavallo di ritorno alla Valsanterno.

Folto anche il plotone delle conferme sulla linea mediana del campo: Alex Pirazzoli, Riccardo Castagnini, Luca Valentini, Cristian Valentini e Anas Izzaoui. E’ rimasto l’attaccante Denis Bali (’91) uno che con la maglia della Valsanterno vanta già un pregevole curriculum, avendo segnato 50 reti; insieme a lui il giovanissimo Maurouan Abiba classe 2005.

Fra i primi acquisti, il già citato portiere Niccolò Bracchetti, un estremo difensore di sicuro affidamento, in quanto conosce già l’ambiente e questa caratteristica, a queste latitudini, può essere un fattore di non poco conto. In difesa è tornato Federico Zaganelli già in maglia Valle dal 2020 al 2023, in precedenza le esperienze con Imolese e Massa Lombarda. E’ arrivato dalla Tozzona il difensore Fabio Fiengo (2003); ultimo tassello Davide Commissari che era fermo per motivi di studio.

Il colpo in linea mediana è rappresentato da Giorgio Galanti, uno che in Promozione gioca praticamente ad occhi chiusi; altro rinforzo Gabriele Strazzari (2000) visto all’opera nell’ultima annata con la maglia dello Sparta Castel Bolognese. L’attacco è stato puntellato con l’ingaggio di Mattia Sona (2002) ex Solarolo, Massa Lombarda e Cotignola. L’organico è quasi chiuso: ma se arriverà qualche altra occasione, Maiardi non se la lascerà sfuggire.

Antonio Montefusco