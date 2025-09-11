Calcio promozione. Il Fiesole corre ai ripari. Arriva Felipe Renieri

A soli quattro giorni dall’inizio del campionato di Promozione, il Fiesole corre ai ripari per rinforzare la rosa. La società del presidente Frijia ha ufficializzato l’arrivo di Felipe Renieri, giovane centrocampista classe 1998, prelevato in prestito dalla Sestese. L’inserimento del giocatore, dalle spiccate qualità offensive, arriva dopo la deludente parentesi in Coppa Italia, che ha visto gli uomini di mister Ilic Lelli abbandonare la competizione per le sconfitte (1-0) contro la Resco Reggello e (4-2) sulla Settignanese.

L’operazione di mercato condotta dal direttore generale Stefano Rossi è un segnale ben chiaro in vista dell’inizio del campionato, dove la squadra sarà subito chiamata a un impegno notevole. L’arrivo di Renieri è stato dettato dal fatto che il centrocampista Mattia Mosti Falconi è fuori per infortunio da alcune settimane, assenza che ha pesato non poco sugli schemi di gioco del Fiesole in queste prime gare di inizio stagione.

"A causa dell’indisponibilità del nostro centrocampista, che ha ancora bisogno di tempo per recuperare – ha precisato il direttore generale del Fiesole, Stefano Rossi – e di altri giocatori non ancora al meglio, dovevamo integrare la rosa con un nuovo giocatore di spessore. Siamo usciti dalla Coppa Italia e ci dispiace, ora tutti concentrati sul campionato".

Domenica esordirete in casa con il Cortona Camucia. Le prime gare della stagione si preannunciano impegnative, siete pronti? "È un inizio piuttosto difficile, con cinque partite in programma contro squadre ben attrezzate: Cortona Camucia, Casentino Academy, Rufina, Foiano e Reggello. Siamo molto fiduciosi del nostro gruppo, allenato da Lelli, ma scenderemo in campo determinati per ottenere più punti possibile. Vogliamo affrontare al meglio questo primo percorso e presentarci preparati alle sfide future, specialmente contro la Sinalunghese e il Montagnano".

