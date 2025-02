Calcio Promozione. Il Foligno e i play-off raggiunti: "Era l’obiettivo, ora niente limiti»

FOLIGNO – Con la garanzia della posizione play off pressoché in cassaforte, in questo ultimo scorcio di stagione il Foligno calcio proverà a fare un finale da grande. "Premesso che il nostro obiettivo prioritario erano i play off – commenta il diesse biancazzurro Simone Angelini - proveremo a regale ai nostri tifosi ancora quelle soddisfazioni che meritano. Poi alla fine tireremo le somme". Analisi, quella di Angelini, all’insegna della cautela anche se, sulla scorta della lunga striscia positiva, gli uomini di Proietti hanno confermato di essere un organico che vanta potenzialità non comuni, pronto a sferrare l’attacco a quelle squadre che in estate erano state indicate le superfavorite del campionato di Promozione. "Tutto vero – prosegue Angelini – Quanto fatto dal Foligno Calcio, rappresenta un autentico capolavoro. Voglio dire che al di là delle poche battute di arresto la squadra, in quest’ultimo periodo sembra avere una marcia in più. Una marcia da grande squadra che di recente ha guadagnato con merito la posizione di damigella d’onore, superando lo Spoleto ed ha accorciato di qualche lunghezza nei confronti del San Venanzo capolista. Un ruolino di marcia che rispecchia quelle che erano le ambizioni della società e della tifoseria". Tifoseria che anche lontano dal Blasone segue i falchetti in massa grazie alle imprese e al grande senso di appartenenza da parte di tutti gli artefici che continuano a regalare successi a catena. "Sì, a conferma che sulla panchina biancazzurra c’è un tecnico bravo e preparato come Proietti supportato dalla massiccia presenza del pubblico. Però andiamo avanti partita per partita, evitando le illusioni ma, altrettanto convinti che il Foligno attuale è nella condizione di regalare alla e alla tifoseria grandi imprese".

C.Lu.