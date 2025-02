Calcio Promozione. Il Forte continua a non subire gol. Ma non abbatte il bunker avversario

forte dei marmi

0

larcianese

0

FORTE DEI MARMI: Ceragioli; Gentile (22’ st Credendino), F. Sodini, Rocchiccioli, Arcidiacono; Del Soldato, Minichino (39’ st Lossi); N. Sodini (35’ st Alberti), Bresciani (17’ st Papi), Tedeschi; Maggi. (A disposizione: Arrighi, Cardillo, Vaira, Tonacci, Manfredi). All. Cagnoni.

LARCIANESE: Cirilli, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo (13’ st Iannello), Vallesi (13’ st Ndiaye), Ba (31’ st Tersigni), Ferraro (37’ st Maarouf), Mori (13’ st Capetta). (A disposizione: Cannizzaro, Seghi, Carrara, Romani). All. Cerasa.

Arbitro: Rinaldi di Empoli (assistenti Bua di Pontedera e De Matteis di Empoli).

Note: angoli 7-3; recupero 2’ pt e 4’ st.

FORTE DEI MARMI – Continua a non prender gol il Forte dei Marmi di Luca Cagnoni. Gli squali affrontavano ieri la squadra che nella precedente domenica aveva battuto la capolista Real Cerretese. Al “Necchi-Balloni“ finisce con risultato ad occhiali. E tutto sommato è un pari che ci sta. Lo 0-0 finale conferma l’imperforabilità della porta di Giacomo Ceragioli. La fase difensiva fortemarmina è davvero notevole: questo è il quarto clean-sheet di fila. In pratica dopo la brutta sconfitta esterna sul campo della prima della classe Cerretese (4-0 già all’intervallo), il Forte non ha più preso gol. Quindi Rocchiccioli e compagni non subiscono reti da quattro partite e mezzo (405 minuti a porta inviolata). Ieri la belle notizia poi è stata quella di rivedere in campo, anche se solo per uno scampolo finale di partita, il grande capitano Gianmarco Lossi che è ormai ristabilito dall’infortunio al ginocchio e dall’operazione chirurgica. Il 4-2-3-1 di Cagnoni non ha prodotto gol stavolta... ma comunque ha imparato bene a non prenderne. Il Forte ora è quinto essendo stato scavalcato dalla Pontremolese al quarto posto.