Calcio Promozione. Il Forte espugna Firenze Ovest

FIRENZE – Seconda vittoria di fila senza prender gol per il Forte dei Marmi che nel campionato di Promozione resta in scia del terzetto di testa Lampo, Cubino e Pietrasanta. Gli squali di mister Yuri Papi massimizzano la rete su calcio di rigore realizzata proprio dal fratello dell’allenatore Mattia Papi, che al 29° minuto del secondo tempo trova dal dischetto il gol-partita.

La sfida era stata tutt’altro che semplice per i fortemarmini, contro un Firenze Ovest che dopo il cambio in panchina ha reso la vita dura ai più quotati versiliesi. Nelle fila fiorentine spiccava la presenza in attacco del viareggino Giacomo Petracci, ma ’El Niño’ è stato ben contenuto da una difesa solida che pure ha perso dopo appena mezz’ora il suo leader naturale: quel Matteo Zambarda che ora andrà valutato...e che comunque è stato ben sostituito in campo da capitan Gianmarco Lossi. Nel Forte sono partiti fuori entrambi i Mengali, subentrati poi a metà ripresa quando il giovane allenatore massese dei versiliesi ha deciso di cambiare volto al suo attacco, togliendo Imbrenda e Tedeschi per dare spazio a Federico ed al 2008 Matteo Mengali.