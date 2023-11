CALCIO PROMOZIONE. Il Fratta Terme col Bellariva cerca la vittoria e la vetta solitaria

Sono due le partite da recuperare stasera (ore 20.30) per l’11ª giornata del girone D di Promozione, rinviate a causa del forte vento domenica 5 novembre. La prima è il match che può valere la vetta solitaria: appaiato alla Sampierana a quota 24, il Fratta Terme ha una partita in meno dei cesenati, proprio quella di stasxera quando allo Spazzoli arriverà il Bellariva Virtus. I termali sono reduci dalla vittoria 0-1 in casa del Bakia Cesenatico, mentre i biancazzurri riminesi hanno sconfitto 2-0 fra le mura amiche la Due Emme e sono in zona playout. L’altro match da recuperare è il derby riminese Torconca Cattolica-Verucchio, anche questo in programma alle 20.30.

In Prima Categoria invece, per la 9ª giornata del girone G, questa sera scenderà in campo lo Sporting Predappio, che dovrà recuperare la seconda parte del match in casa del San Vittore. Anche qui fischio d’inizio alle 20.30, ma a Martorano il match riprenderà dall’inizio del secondo tempo e comunque sullo 0-0.