Calcio Promozione. Il Levanto cambia allenatore. Panchina affidata a Borghetti

Cambio della guardia sulla panchina del Levanto: il consiglio direttivo ha scelto come nuovo allenatore Christian Borghetti (nella foto), mentre Samuele Bagnasco sarà il ’secondo’ e conserverà il ruolo di allenatore dei portieri. Matteo Beretta sarà di tecnico in seconda della Juniores ma, per sua decisione, non farà più parte dello staff della prima squadra. "Ringraziamo Matteo – dice il Presidente Dimitri Queirolo – che comunque rimane, per sua e nostra volontà, nella famiglia del Levanto, alla quale appartiene da sempre per l’impegno e la passione dimostrata in questi mesi".

Borghetti arriva da una lunga esperienza soprattutto in Lunigiana. Classe ’81, ex bomber nel calcio lunigianese, ha iniziato come match analist in Serie D e i professionisti, dopodiché ha conseguito il patentino Uefa B e cominciato la carriera di allenatore con la Juniores e la prima squadra del Serricciolo (Prima Categoria toscana) e la San Marco Avenza (Eccellenza toscana). "Arrivo in una società con un passato importante – dice Borghetti – e un centro sportivo strutturato. Io e la società abbiamo voglia di fare bene e ci siamo dati degli obiettivi da raggiungere".