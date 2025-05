Calcio promozione. Il Levanto dà fiducia a Borghetti. Confermato malgrado la squalifica

La prima mossa del Levanto Calcio è stata la riconferma dell’allenatore della prima squadra Christian Borghetti (nella foto) anche per la prossima stagione di Promozione. Il consiglio direttivo ha deciso all’unanimità di puntare ancora sul tecnico, nonostante la maxi squalifica che l’ha coinvolto. Un segno di stima nei suoi confronti, unita alla convinzione della sua estraneità ai fatti che gli sono stati contestati. "Siamo contenti di aver fatto questa scelta – spiega il ds Raffaele Sassarini – che è dettata non solo dai risultati sportivi, ma anche dalla sintonia che il mister ha saputo creare con il gruppo. Il 10° posto con cui abbiamo concluso il campionato ci ha soddisfatti, ma a convincerci è stato soprattutto l’approccio che il tecnico ha avuto con i ragazzi, allenandoli con professionalità e facendoli crescere. Sarebbe troppo facile dire che il club ha preso questa decisione per i risultati raggiunti sul campo, visto che abbiamo centrato una tranquilla salvezza con una media di due punti a partita dal suo arrivo. In realtà a colpirci di più sono stati il suo modo di lavorare, il feeling e l’alchimia che si è creata con i giocatori. Sono tutti aspetti che non hanno mai messo in dubbio la volontà di trovare un accordo con lui. Dall’altra parte anche Borghetti si è dimostrato favorevole nel voler continuare con noi e così la sua conferma è stata piuttosto veloce". Una sintonia evidente anche per quanto riguarda altri aspetti organizzativi. "Ci siamo anche trovati d’accordo sulle migliorie da fare a livello di struttura societaria".Allenatore della Juniores d’Eccellenza per la prossima stagione sarà il levantese Dimitri Agata.

Ilaria Gallione