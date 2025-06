Calcio Promozione. Il Meda pesca grosso, ecco Personé e Ortolani

Pesca abbondantemente dall’Eccellenza (e dalla Serie D), probabilmente per tornarci il più in fretta possibile, il Meda che aggiunge all’organico quattro elementi di sicura caratura. Obiettivo centrato per quanto riguarda l’attaccante Manuel Personé che arriva da due stagioni in Eccellenza alla Calvairate con un bottino complessivo di oltre 30 reti.

Manuele Personé ha giocato anche alla Casatese, a Muggiò (23 gol in Promozione) e sempre in Serie D alla Tritium e Caravaggio. Abano, Castelfranco e Forlì, in C ad Aversa e all’AlbinoLeffe le altre maglie che ha vestito. Per la categoria è un top player. Lo segue dalla Calvairate l’esperto difensore classe ’91 Nicolò Scaccabarozzi, pure lui con alle spalle una lunghissima carriera sempre sopra la Promozione a Muggiò, Leon, Verdello, Nibionno e Arconatese.

È di ieri la notizia dell’ingaggio del difensore centrale Federico Ortolani (foto) che segue Cavallini dal Saronno. Anche per lui, classe 1997, è la prima volta in Promozione dopo tanta Serie D tra Legnano, Varese, Alcione e Magenta dove ha vinto anche i playoff di Eccellenza. Non è da meno, anzi, il curriculum di Luigi Ronzoni che scende di due gradini dopo otto campionati di fila di Serie D tra Ciserano, Arconatese, Legnano, Villa Valle e Sondrio. Un poker di acquisti che indicano chiaramente quali saranno gli obiettivi del club della famiglia Cairoli.

Ro.San.