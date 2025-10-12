Calcio Promozione. Il Montelupo cerca di affermarsi. Il Castelfiorentino va a Piombino

Quinta giornata di campionato oggi alle 15 in Promozione, con le due formazioni del Circondario che sono entrambe impegnate in trasferta. Partiamo dal girone A, dove il Montelupo sarà di scena ad Uliveto Terme contro l’Urbino Taccola, formazione ambiziosa al pari degli amaranto ma che non è partita nel migliore dei modi. Ancora nessuna vittoria in quattro gare, infatti, per i pisani che hanno pareggiato l’unica partita disputata finora in casa. Al contrario, proprio in trasferta gli amaranto hanno colto il loro fin qui unico successo (1-0 in casa del Casalguidi). La squadra di mister Lucchesi finora ha raccolto decisamente meno di quanto meritato sul terreno di gioco, per questo serve maggior concretezza per risalire presto la china, verso quella zona play-off che ho l’obiettivo dichiarato di capitan Corsinovi e compagni. Assente nelle fila amaranto lo squalificato Caparrini. La direzione di gara è stata affidata al signor Bigongiari della sezione di Lucca, che sarà assistito dai signori Chernenkova e Russo di Piombino.

Passiamo adesso al girone B, con il Castelfiorentino United impegnato a Piombino. I nerazzurri locali hanno quattro punti, la metà dei valdelsani che sono tutt’ora imbattuti. L’Atletico Piombino, però, proprio tra le mura amiche ha colto la sua fin qui unica vittoria. Oltre che su una buona tenuta difensiva, solo 3 reti subite finora, la formazione di mister Dell’Agnello può contare anche su un Boye in gran forma: il giovane attaccante classe 2006 ha infatti segnato 4 reti nelle ultime 3 partite, sebbene siano arrivate tutte al Neri. L’arbitro del match sarà il fischietto di Carrara De Vincenti, che si potrà avvalere della collaborazione di Checchi di Viareggio e Bozhanaj di Pisa.