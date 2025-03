Calcio Promozione. Il Pienza conquista un pari prezioso a casa Dicomano

DICOMANO PIENZA DICOMANO: Maionchi, Giordani, Castri, Lemmi, Pruneti, Pecorai, Zepponi, Valoriani, Aprea, Metafonti, Nardoni. Panchina: Martini S., Masi, Bacocci, Cosi, Pilacchi, Cicalini, Giusti, Pretelli, Venuto. Allenatore Diotaiuti. PIENZA: Pelliccione, Berardi, Bonari, Pecci, Guerra, Bianciardi, Veliz Coccolo, Ajdini, Venuto, Valente, Begnardi. Panchina: Biagiotti, Barbieri, Battistelli, Camillucci, Marku, Pinsuti, Pinsuti, Rosati, Vannini. Allenatore Camillucci. Arbitro Ferri Gori di Arezzo (Scanu – Moriconi).

DICOMANO – Il Pienza torna dalla lunga trasferta del Mugello, sul campo del Dicomano, con un punto che la avvicina ancora di più ad una salvezza ormai dietro l’angolo e allo stesso tempo la tiene in corsa per un posto nei playoff. I biancoblu di casa, invischiati nella lotta per non retrocedere ci provano dalle prime battute ma Pelliccione fa buona guardia. Nella ripresa la formazione di Camillucci si fa più intraprendente senza però riuscire a sfondare. Oggi si conclude il turno numero 26 di Promozione: alle 15 in campo Chiantigiana e Torrita. biancoazzurri di Gifuni si aggrappano al match di Alberoro per tenere viva la flebile fiammella della speranza mentre gli amaranto attendono a Pianella il Pontassieve.