Calcio Promozione. Il Pienza crolla con il Casentino

PIENZA

CASENTINO ACADEMY

PIENZA: Pelliccione, Guerra, Bonari, Pecci, Pinsuti, Bianciardi, Marku, Camillucci, Venuto, Vannini, Begnardi.

Panchina: Biagiotti, Barbieri, Battistelli, Ajdini, Pinsuti, Valente, Veliz Coccolo, Berardi. Allenatore Camillucci.

CASENTINO ACADEMY: Paoli, Lucci, Fabbrini, Pasquini, Sorbini, Bronchi, Diani, Lunghi T., Pasqui, Lunghi D., Sestini.

Panchina: Conti F., Detti, Paggetti, Bondi, Biagiotti, Ferri, Pietrini, Giannotti, Autorita. Allenatore Bonini.

Arbitro Manduzio di Livorno (Gentili – Bo).

Reti: 49’pt Pasqui, 60’ Sestini, 63’ Pasqui, 78’ Venuto, 93’ Ferri.

PIENZA – Il Pienza crolla in casa sotto i colpi di un Casentino molto cinico e pimpante. Prima mezzora con due occasioni con Venuto per il Pienza ma Paoli è attento. Poi nell’ultimo dei 4 minuti di recupero Pasqui sblocca il match. Nel secondo tempo reazione pientina ma gli aretini con Sestini e Pasqui nel giro di tre minuti chiudono i giochi. Poi Venuto (78’) accorcia dando un minimo di speranza ai suoi che per al 93’ vengono puniti da Ferri che realizza il poker.