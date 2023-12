Calcio: Promozione. Il Pietrasanta beffato: "Due punti buttati via»

Per il Pietrasanta il pareggio con la Lampo di domenica scorsa nel campionato di Promozione girone A ha il sapore di una sconfitta, avanti di un gol e in superiorità numerica, i biancocelesti si sono fatti raggiungere. Eloquenti le parole dell’allenatore biancoceleste Massimiliano Bucci che commenta: "Sono due punti persi, ed è l’ennesima volta che accade in questa stagione. Potevamo chiudere la gara in molti momenti, non abbiamo subito un tiro in porta sino ai cinque minuti di recupero. Poi, è subentrata un’incomprensibile paura di vincere, tant’è che nel giro di un minuto abbia commesso almeno quattro falli nei prossimi della nostra area di rigore, da tanto che eravamo arretrati. Visto che questo è un fenomeno ripetuto vuol dire che abbiamo dei limiti che al momento non ci consentono di ambire a posizioni importanti in classifica".

Sul campo il Pietrasanta ha dimostrato di essere una squadra in grado di stare nelle prime cinque, certamente però questi cali dovuti alla paura di vincere rischiano di diventare decisivi.

Andrea Bazzichi