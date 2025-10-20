Calcio Promozione. Il Pietrasanta travolge il Casalguidi

MARINA DI PIETRASANTA – Il Pietrasanta ritorna alla vittoria grazie al netto 4-0 ai danni del Casalguidi. Un buon viatico in vista dello scontro diretto del prossimo turno nel derby contro il Forte dei Marmi che sarà anticipato di un giorno al sabato. Nel primo tempo i biancocelesti sono letali in avanti quanto svagati dietro. Infatti la retroguardia del Pietrasanta commette almeno quattro sbavature grossolane che potevano costare caro. Nell’intervallo mister Tocchini si è fatto sentire, tant’è che nella ripresa non c’è stata storia. I migliori: Remedi autore di una tripletta e tirato a lucido, Szabo marcatore e anche uomo assist. Al 6’ svarione del Pietrasanta, la palla finisce sui piedi di Paccagnini, Gega respinge. Sul capovolgimento dell’azione, la palla giunge a Remedi che infila da pochi passi per il vantaggio. Dopo diversi svarioni ed altrettanti brividi, al 42’ Szabo chiude la gara firmando di testa il 2-0.

Nella ripresa è un altro Pietrasanta, più concentrato e la gara si fa in salita per gli ospiti. Al 65’ Szabo pennella un pallone filtrante per Remedi che di precisione, di sinistro insacca il 3-0. Al 74’ azione fotocopia: sempre Remedi lanciato a rete, e sempre di sinistro l’attaccante infila il portiere per il definitivo 4-0. Tripletta per l’attaccante e primato nella classifica marcatori.

