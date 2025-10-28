Calcio, Promozione. Il post-sfida di Forte e Pietrasanta. Vaira e Laucci sono stati i migliori

In Promozione la 7ª giornata ha lasciato in dote un derby della Versilia storica che mantiene inalterato il distacco di un punto in classifica tra Forte dei Marmi e Pietrasanta, due belle realtà che si contenderanno con altre 3/4 formazioni la salita in Eccellenza. Le due versiliesi (Pietrasanta 3° a 15, Forte 4° a 14) vedono però allungare in vetta la capolista Lampo Meridien (19) e il Cubino (17). L’anticipo di sabato è finito 2-2: i fortemarmini erano avanti 2-0 all’intervallo grazie al rigore trasformato da Mattia Papi e alla rete del grande ex Federico Mengali (che risolve, anche un po’ fortuitamente, un comunque riuscito schema da corner); nella ripresa i biancocelesti rimontano pure grazie ai cambi di mister Tocchini segnando con capitan Alessandro Remedi (capocannoniere del girone con 6 centri, al pari di Paggetti del Cubino) e col migliore in campo Laucci (per il difensore gol e assist). Negli squali invece il migliore è stato il centrale Vaira: non un caso che fino a quando c’era lui in campo la squadra di Yuri Papi non avesse preso gol. Il doppio giallo finale al portiere Barsottini (poco prima aveva fatto un miracolo su Gabriele Ceciarini negandogli il 3-2) potrebbe privare il Forte del suo numero uno per un po’.