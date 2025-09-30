Calcio promozione, il team di benassi passa 3-0 a castenaso. Valsanterno show, pari per la Dozzese

Grande prova di forza per la Valsanterno nel girone C del campionato di Promozione. I ragazzi di Benazzi sono andati a vincere con un secco 3-0 sul campo dell’Atletico Castenaso. Un’affermazione netta che va a fotografare perfettamente lo strapotere tecnico e tattico dei valligiani, sempre al comando delle operazioni sul rettangolo verde. Nonostante l’emergenza difensiva data da alcune assenze importanti, la Valsanterno ha portato a casa il risultato con le reti di Sona, Sciuto e Bali. Nelle cinque partite già giocate i borghigiani non hanno ancora incassato nessun gol.

Nello stesso girone, dopo due sconfitte consecutive, seguite alle due vittorie ottenute nei primi due turni, la Dozzese è tornato a fare risultato. I gialloblù si sono portati a casa un punto dalla sfida con il Gallo. Non era una trasferta semplice e pure scontata, per i dozzesi era però troppo importante muovere la graduatoria e ci sono riusciti con una prestazione piuttosto gagliarda. Nel prossimo turno la squadra di Pari affronterà il Petroniano Idea in casa.