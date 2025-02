Calcio Promozione. Il Torrita anticipa con la Settignanese. Domani super derby

Inizia oggi con tre anticipi il turno numero 23 del campionato di Promozione girone C. Il Torrita, con ormai più di un piede in Prima Categoria, cercherà punti per continuare a sperare in casa contro la Settignanese alle 15. Arbitra Venuti della sezione del Valdarno, coadiuvato da Egitto e Lollini di Arezzo. Alla stessa ora anche Subbiano-Fiesole e Montagnano-Sansovino. Domani invece si completa il turno che prevede il derby senese tra Pienza, lanciatissimo dopo il successo di domenica ad Alberoro, e Chiantigiana che stenta a trovare continuità. Costanti e compagni sono in piena zona playout e per cercare di raggiungere la salvezza diretta hanno bisogno di un colpo in trasferta. La formazione di mister Zanelli sarà orfana dello squalificato Lellis mentre i biancorossi di casa non potranno contare su Berardi e Pecci, anch’essi appiedati dal giudice sportivo per un turno. Arbitro del derby provinciale sarà Enned di Firenze con Magnelli (Valdarno) e Tilli (Prato).