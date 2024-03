Calcio Promozione. Il Torrita ci prova. L’Antella fa muro e prende un punto

TORRITA

0

ANTELLA

0

TORRITA: Bettoni, Mancini, Rossi, Pazzaglia, Frijio, Miele, Conteh, Danieli Vaz, Sacco, Pigazzini, Bianconi.

Panchina: Bettarini, Persiani, Leti, Bartoli, Doda, Sinopoli, El Bassraoui, Nigi, Doka Br.. Allenatore Sussi.

ANTELLA: Vadi, Cipriani, Manetti Sac., Picchi, Biondi, Rossi, Manetti Sam., Castiglione, Santucci, Merciai, Sormani.

Panchina: Ugolini, Liguori, Lanotte, Kortz, Grattarola, Aprea, Tumminaro, Maresca, Tacconi. Allenatore Morandi.

Arbitro Bigongiari di Lucca (Ginanneschi – Giovanili).

TORRITA DI SIENA – Finisce a reti bianche l’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Promozione Toscana girone C tra i padroni di casa di mister Sussi e l’Antella guidata da Morandi. Il Torrita, rinvigorito dal successo largo e pesante di sei giorni prima a Montalcino ha provato a fare la gara e a portare a casa altri tre punti andando però a sbattere con l’ottima resistenza di Vadi e compagni. Il pareggio da comunque morale alla squadra di Sussi che tiene imbattuta la porta per due partite consecutive ed accorcia, in attesa delle gara di oggi, su chi è davanti, come l’Alberoro che al momento sarebbe fuori dalla zona playout.