Calcio Promozione. Il Torrita crolla a Montagnano

MONTAGNANO

3

TORRITA

0

MONTAGNANO: Scarpelli, Giustini, Menchetti, Sale, Gregori, Bagnai, Torricelli, Torzoni, Essoussi, Natale, Romano.

Panchina: Sorelli, Ceccherini, Borgogni, Cerofolini, Pagliaro, Falsini, Mosca, Parretti, Svarups. Allenatore Giusti.

TORRITA: Bettoni, Saventi, Leti K., Bidini, Verdiani, Diouf, Bianconi, Bartoli, Sacco, Cisse, El Bassraoui.

Panchina: Pasqui, Bruni, Hilla, Mancini, Meacci, Violi, Lanini, Soumahoro, Tripi. Allenatore Gifuni.

Arbitro Sarchini di Firenze (Vedda-Cammilli).

Reti: 37’pt Sale, 12’st Torzoni, 24’st Torricelli.

MONTAGNANO (AR) – Il Torrita crolla a Montagnano e resta ultimo nel girone C di Promozione. In avvio i senesi provano a fare la gara ma alla prima vera situazione concessa vanno in svantaggio: il Montagnano infatti la sblocca con Sale che al 37’ batte Bettoni per l’1-0 aretino. Nella ripresa la squadra di Gifuni inizia cl piede giusto ma al 12’ capitola per il gol di Torzoni. Con Sacco e compagni tutti protesi in avanti giunge anche il tris dei padroni di casa ad opera di Torricelli.