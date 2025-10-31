Calcio promozione, il turno infrasettimanale. Cuore Valsanterno, passa nel finale e blinda la vetta. La Dozzese perde con il Felsina e va sempre più giù

Sparta Castel Bolognese

1

valsanterno

2

SPARTA : Landi, Tirello, Marzocchi, Sabbioni (11’st Pirazzoli), Gavelli, Caroli, Tola, Venturoli, Placci, Mainetti (45’ st Borgognoni), Colino (da15’st Baldoni). All. Vittozzi. A disp.: Nicoletto, Gambassi, Asgarov, Ferri, Cardone, Busillo.

VALSANTERNO: Bracchetti, Commissari (5’st Sciuto), L. Valentini, A. Pezzoli, Alpi, Fiengo, Castagnini, Strazzari (32’ st Drei), Sona, Galanti, Bali. All. Benazzi. A disp.: Nannetti, C. Valentini, Raffini, Potenza, Miserocchi, Croci, Mantellini.

Arbitro: Cavallari.

Reti: 8’pt Castagnini, 4’st Venturoli, 51’st Bali.

Note: ammoniti: Sabbioni, Colino, Gavelli, Pirazzoli. Espulso: 5’st Caroli.

La Valsanterno ha stretto i denti, e alla fine è riuscita a vincere a Castel Bolognese con una rete di Bali segnata nei minuti di recupero. Un’affermazione che vale la vetta della graduatoria con un +3 sul Valsetta Lagaro. La Dozzese continua, invece, a non fare risultato. Nel turno infrasettimanale i gialloblù sono stati battuti 1-0 dal Felsina: la classifica comincia ad essere tosta.