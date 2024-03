Calcio promozione. Il Viaccia prova a rialzare la testa con Castalnuovo. Il Maliseti nella tana della Lampo

Non c’è un attimo di respiro nel girone A di Promozione. Dopo il turno infrasettimanale squadre di nuovo in campo oggi alle 15. Trasferte insidiose per le due pratesi. Il Viaccia, per provare a rialzare la testa e a ritrovarsi dopo un periodo non certo entusiasmante a livello di risultati, avrà il suo bel da fare sul difficile campo del Castelnuovo Garfagnana, formazione attualmente in piena corsa per provare a raggiungere la zona play off con 37 punti (6 in più dei biancorossi). "Avversario di tutto rispetto per qualità e storia. Nel girone di ritorno hanno fatto benissimo, mentre noi stiamo attraversando un momento delicato – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice allenatore del Viaccia -. Dobbiamo venire fuori e riacquistare le certezze che avevamo ad inizio stagione. Dobbiamo dare il massimo perché meno non basta per vincere le partite". Assenti nelle fila pratesi gli infortunati Papa e Bastogi, per il resto tutti a disposizione di mister Ambrosio per questa delicata trasferta.

Gara in esterna da non sottovalutare anche per il Maliseti Seano, che sempre alle 15 sarà impegnato sul campo della Lampo Meridien. Per gli amaranto l’obiettivo è cercare disperatamente di mettere punti in cascina per provare quantomeno ad evitare la retrocessione diretta. Non sarà un’impresa facile per una formazione che fino ad oggi ha vinto una sola partita, ma provarci è d’obbligo: "Non saremo al top dell’organico. Purtroppo abbiamo ancora le stesse assenze. Solo Silva Reis è tornato ad allenarsi in settimana, ma difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti Seano -. Affronteremo una squadra in salute, che viene da risultati positivi e che ha un organico più importante del nostro. Dovremo attingere a tutte le energie residue per provare a fare il massimo e strappare dei punti che potrebbero risultare decisivi a fine stagione". Assenti nel Maliseti i vari Gori, Benvenuti, Siqueri, Peschi.

L. M.