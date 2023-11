Calcio Promozione. Impegni complicati per il Torrenieri e la Chiantigiana

Le partite più intriganti della decima giornata del girone C del campionato di Promozione sono sicuramente Chiantigiana-Settignanese e Antella-Torrenieri: si tratta di sfide che coinvolgono quattro squadre che cercano di inserirsi nella zona play-off e quindi, in un certo senso, hanno l’acre sapore dello spareggio. Dopo due gare concluse sull’1-1, Gaiole domani vuole vincere ed il Torrenieri, sulle ali dell’entusiasmo per il clamoroso 4-1 ottenuto nel derby con il Montalcino, sogna in grande! Poi c’è il Torrita, che è ad un tiro di schioppo sia dai posti play-off che da quelli play-out: la trasferta di domani ad Alberoro può rappresentare una svolta nel suo campionato. Le ultime due gare sono abbastanza delicate: il Montalcino deve reagire con carattere, ma affrontare (sia pure in casa) il Grassina non è facile per nessuno ed il Pienza gioca in casa un quasi spareggio con il Lucignano.

Giuseppe Stefanachi