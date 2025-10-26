Calcio promozione: in campo alle 14,30, la nona giornata. La capolista Valsanterno può ricaricare le pile. La Dozzese aspetta lo Sparta Castel Bolognese
Le squadre di Promozione sono pronte a giocare un’altra domenica di campionato, stavolta le partite cominceranno alle 14,30. La capolista Valsanterno osserverà un turno di riposo, tenendo d’occhio la partita del Valsetta Lagaro che giocherà in casa con il Bentivoglio; centrando i tre punti gli appenninici raggiungerebbero in testa proprio la formazione di Alberto Benazzi. La Dozzese torna a giocare in casa, a Monte del Re arriverà lo Sparta Castel Bolognese che naviga a centro classifica con i suoi 10 punti conquistati. I gialloblù dopo il derby perso a Borgo Tossignano devono tornare a fare risultato. Le altre gare (Promozione girone C , 9a di andata): Petroniano Idea-Felsina, Valsetta Lagaro-Bentivoglio, Atletico Castenaso-Masi Torello, Faro-Centese, Gallo-Granamica, Virtus Castelfranco-Casumaro, X Martiri-MSP Calcio, riposa Valsanterno.
La classifica: Valsanterno 20; Valsetta Lagaro 17; Casumaro, Faro, X Martiri 16; Felsina 11; MSP Calcio, Centese, Atletico Castenaso e Sparta Castel Bolognese 10; Petroniano Idea 9; Dozzese 8; Masi Torello 7; Gallo 5; Bentivoglio 4; Virtus Castelfranco e Granamica 3.
a. m.
