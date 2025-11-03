Calcio: Promozione. Inatteso passo falso del Pietrasanta in casa

MARINA DI PIETRASANTAIl Pietrasanta subisce contro il Montelupo un’inaspettata quanto dolorosa sconfitta casalinga per 2-1 nel campionato di Promozione. La battuta di arresto non si può derubricare però solo alla voce sfortuna, vedi rigore clamoroso non dato ad inizio ripresa, o al miracolo di Lensi su un colpo di testa di Lensi. Pesano anche l’errore difensivo in occasione del pareggio ospite e l’espulsione al 70’ di Sacchelli, un regalo agli avversari, specialmente in una domenica in cui anche gli episodi ti girano contro.

Dopo una fase di studio al 32’ il Pietrasanta va in vantaggio: Ceciarini mette dentro da pochi passi dopo un’azione insistita sulla destra di Szabo. La gioia è effimera, al 36’ l’uscita a vuoto di Gega costa il pareggio di Corsinovi. Quando tutto sembra andare male, il peggio bussa alla porta. Al 42’ Ulivieri si inventa d’esterno destro un colpo alla Del Piero, Gega viene superato dal pallonetto. Nella ripresa il Pietrasanta gioca ad una porta, anche quando resta in 10, ma gli spazi sono intasati. Ne esce una sconfitta che deve far riflettere, perché la Lampo in testa non aspetta nessuno e anche ieri si è imposta 2-0 sul Settimello. Il Pietrasanta resta in terza posizione a un punto dal Cubino che ha malamente perso a Montignoso.

Andrea Bazzichi