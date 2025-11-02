Calcio Promozione. Jolo, duello con il San Piero a Sieve

"Siamo in linea con i programmi. Ci sono diversi aspetti da migliorare, ma non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, che resta quello di salvarci il prima possibile". E’ il direttore sportivo Leonardo Pomponio a ricordare una volta di più l’obiettivo primario dello Jolo, che si accinge ad affrontare l’ottava giornata del campionato di Promozione. Un turno al quale la società presieduta da Gianrico Antoni arriva stazionando al decimo posto nel girone A con 9 punti: non male per una neopromossa.

Ed all’orizzonte si prospetta una match-point da capitalizzare: al Fantaccini arriverà il San Piero a Sieve, nell’incontro che inizierà alle 14,30 e che sarà arbitrato dal direttore di gara Livio Iacobellis di Pisa (con Enea Furiesi della sezione di Empoli e Andrea Baldasseroni della sezione di Pistoia come assistenti). Il sodalizio mugellano ha dalla sua maggior esperienza in categoria, ma è reduce da un avvio stagionale decisamente in sordina (solo 4 punti i punti raggranellati in sette gare) ed è chiaro che il morale non possa essere quello dei tempi migliori.

Su cosa puntare per approfittarne? Sulla vena realizzativa, verrebbe da dire considerando gli 11 gol segnati: solamente Pietrasanta, Cubino e Pontebuggianese hanno segnato più dello Jolo, che ha peraltro all’attivo lo stesso numero di gol della Lampo Meridien primo della classe. Per contro, Ambrosio dovrà lavorare (e lo sta facendo) sulla fase difensiva e sulla concentrazione del reparto arretrato: diverse marcature rivali sono arrivate a causa di alcune incertezze difensive. La gara di domenica scorsa se da un lato ha lasciato in dote un solo punto contro il San Marco Avenza che da anni milita in categoria, dall’altro ha comunque messo in evidenza il carattere e la forza mentale di una squadra che è all’esordio in Promozione.

Giovanni Fiorentino