Calcio Promozione. La caccia al Giussano continua. Prove di fuga col Città di Cantù

Non basta che dietro vincano tutte e sempre per restituire un minimo d’interesse per la lotta al vertice nel girone B di Promozione monopolizzato dallo straordinario cammino della Vis Nova. Serve che anche la Vis Nova smetta di vincere.

Mister Raspelli & C., giustamente, non ne hanno la minima intenzione anche perché la squadra giussanese è un meccanismo perfetto da 25 partite e adesso è arrivato il momento di portare a termine l’impresa con l’ultimo spezzone di campionato che si aprirà con la sfida al “Toto Caimi“ di Vighizzolo delle 15 contro il Castello Città di Cantù. Un’altra occasione ghiotta per guadagnare terreno su qualche immediata inseguitrice visto che c’è anche uno scontro diretto di altissimo livello tra AC Lissone, seconda a -10 dalla vetta, e Lesmo. Calcio d’inizio alle 16.15 a Biassono.

Match posticipato perché sullo stesso terreno in erba sintetica alle 14 toccherà ai padroni di casa rossoblù contro il Grentarcadia. C’è un altro derby alle 15.30 ad Agrate tra la Speranza e la Concorezzese. Match da monitorare per almeno due motivi: i biancorossi ospiti sono in salute ed è il remake dei playoff di un anno fa (oltre che una sfida molto sentita). Conta e non poco anche nel girone A la gara di Solaro tra Universal e Besnatese; in palio la terza piazza con un occhio alla seconda…

Ro.San.