Calcio promozione. La capolista San Piero e Sieve frena in casa. Settimello, Luco e Dicomano, niente da fare

Turno infrasettimanale solo per girone "A" di Promozione che nuovamente partorito risultati a sorpresa al termine di questa 9ª. Alla capolista San Piero a Sieve del tecnico Signorini non è riuscita l’impresa di aggiudicarsi i tre punti sul fanalino Pieve Fosciana, risultato che ha permesso alle inseguitrici Viareggio che ha espugnato il campo del Dicomano e la Real Cerretese che ha battuto il Luco, di raggiungerla in vetta. Ha riposato Castelnuovo Garfagnana.

San Piero a Sieve-Pieve Fosciana 0-0. Nonostante l’assalto verso la porta di Regoli, il San Piero a Sieve è andato in bianco contro l’ultima della classe. L’uscita di Baroncelli sicuramente ha pesato molto sul rendimento della squadra. Peccato: domenica il San Piero dovrà osservare il turno di riposo da calendario.

Settimello-Monsummano 1-2. Troppo forte questo Monsummano passato subito in vantaggio con Ferrara. Dopo il pareggio di Orlandi, Citera ha riportato i pistoiesi al comando, e per Giannini & C niente da fare.

Dicomano-Viareggio 0-1. Una traversa di Bencini che sulla ribattuta Fabbri non ha avuto fortuna nel segnare un gol che avrebbe consentito di sviluppare un’altra gara. Anche al 90’ la squadra di Governi non è stata fortunata, sprecando due facili opportunità.

Real Cerretese-Luco 3-1. Un risultato che lascia ben poco spazio al commento. La squadra di Bellini mostra difficoltà nel finalizzare. La Real Cerretese è stata incontenibile, solo nel finale con Mascherini il Luco ha saputo fare gol.

G. Pul.