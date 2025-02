Calcio Promozione. La capolista Vis Nova non molla e infila la quinta vittoria del girone di ritorno

Quinta vittoria su cinque partite nel girone di ritorno. Chi si augurava una “crisi“ della capolista Vis Nova, almeno per ora, deve ricredersi. L’unica speranza per le inseguitrici è che quando il valore delle avversarie salirà e arriveranno i primi veri scontri diretti, l’undici di Giussano abbia qualche passaggio a vuoto. Impronosticabile in questo momento. Magari si tratta di prestazioni non brillantissime, come l’1-0 con cui domenica, grazie a Zatti, la squadra di Raspelli (foto) ha battuto il Civate, ma sicuramente efficaci.

Intanto i punti sulla seconda restano 9 perché l’AC Lissone sembra aver superato il periodo di appannamento e il 3-1 col Calolziocorte è lì a dimostrarlo. Tiene il passo il Seregno che in 9 contro 10 sbanca il campo del Cantù San Paolo con Citterio. Bisogna aspettare ben oltre il 90’ per assistere ai gol di Speranza Agrate e Lesmo che restano attaccate alla zona playoff. Quello di Carollo a Missaglia contro l’Ars Rovagnate arriva nel primo minuto di recupero, quello di Codianni a Colico addirittura al quinto per un en-plein brianzolo che si completa col 2-0 della Concorezzese sul Biassono.

Nel girone A colpo salvezza per il Ceriano Laghetto che supera 3-2 la Castanese, mantiene la terza piazza l’Universal Solaro a Uboldo contro l’Academy 2-0.

Ro.San.