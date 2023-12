Calcio Promozione. La Chiantigiana gioca d’anticipo. Ostacolo Subbiano

Stentano a decollare le squadre senesi che militano nel girone C del campionato di Promozione: l’unica vicina all’alta classifica è la Chiantigiana, che anticipa oggi il suo impegno della tredicesima giornata andando a giocare in casa del Subbiano. Tre punti sarebbero come oro colato! Domani scenderanno in campo, invece, le altre quattro compagini, con Torrenieri e Pienza che si affronteranno in un bel derby dal sapore piuttosto aspro: attenzione, perché chi ne dovesse uscire sconfitto, farebbe i conti con una classifica sul filo della paura… Rischia di più il Pienza, che, oltre ad avere tre punti in meno, ha nelle gambe anche il match di Coppa perso con il Montalcino.

Proprio i biancoverdi, impegnati nella non facile trasferta di Settignano, sperano in una risalita della classifica, così come il Torrita che si ritroverà di fronte in casa il Casentino Academy e ha tanta voglia di fare tre punti.

Giuseppe Stefanachi