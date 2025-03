Calcio Promozione. La Chiantigiana sbanca Subbiano. Decide il gol di Ticci

SUBBIANO 0 CHIANTIGIANA 1

SUBBIANO: Tegli, Nocentini C., Rossi, Lomarini, Orlandini, Chianini F., Cai, Cuccoli, Crisci, Sarracino, Falsini. Panchina: Fadda L., Chianini N., Chottong, Nocentini M., Gisti, Fabbriciani, Bruni, Steccato, Fabbroni. Allenatore Guidotti.

CHIANTIGIANA: Anselmi, Lellis, De Iorio Fe., Ticci, Posarelli, Machuca, Mazza G., Marchi, Galassi, Milanesi, Mulas. Panchina: Baldi, Ballerini, Batoni, Tosi, Fabbrini, Minucci, Annunziata, Conforti. Allenatore Zanelli.

Arbitro: Bonamici di Grosseto (Perndojaj e Ballarino).

Reti: 66’ Ticci.

Note – Ammoniti: Mulas, Lellis, Mazza, Anselmi, Lomarini. Espulso: Lellis (57’).

SUBBIANO - La Chiantigiana risorge nella domenica più importante vincendo il fondamentale scontro diretto di Subbiano e rilanciandosi per la lotta alla salvezza diretta. La formazione di mister Zanelli gioca un bel primo tempo poi ad inizio ripresa resta in inferiorità numerica per il secondo giallo a Lellis. Nonostante oltre trenta minuti in dieci contro undici gli amaranto riescono ad espugnare il campo del Subbiano con un bellissimo gol del capitano Ticci a metà della ripresa difendendosi con ordine nel finale.