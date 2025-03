Calcio Promozione. La Chiantigiana scende a Subbiano. Pienza a domicilio

Scatta oggi con l’anticipo tra Sansovino e Alberoro il turno numero 25 del campionato di Promozione girone C. Le senesi scendono tutte in campo domani alle 15. Partendo dal basso, il Torrita, dopo il ko di misura a Monte San Savino torna in casa per affrontare il Fiesole terza forza del girone. Miste Giffuni recupera capitan Sacco ma perde per squalifica Cisse. Arbitra Paolini di Arezzo (Ernano e Latini). Scontro diretto vitale per la Chiantigiana che fa visita al Subbiano. Gli aretini sono a più cinque in classifica sugli amaranto che devono assolutamente tornare al successo per alimentare le speranze di salvezza diretta o perlomeno evitare di retrocedere senza passare dai playout. Arbitra Bonamici di Grosseto (Perndojaj e Ballarino). Infine il Pienza, autore di uno splendido campionato ed in piena corsa per un posto nei playoff. Venuto e compagni domani attendo in casa la Casentino Academy, seconda del girone. Dirige la sfida Manduzio di Livorno (Gentili – Bo).