Calcio Promozione. La Chiantigiana sfida il Casentino. Alberoro-Pienza

Tornano in campo domani pomeriggio alle 15 le tre formazioni senesi militanti nel campionato di Promozione Toscana girone C. Partendo dal fondo della classifica, il Torrita, dopo il ko per 3-0 di Montagnano deve cercare necessariamente punti contro l’Audax Rufina che è in piena lotta per un posto nei playoff. I ragazzi di mister Gifuni però sono obbligati a cercare l’impresa se vogliono restare attaccati al sogno playout. Arbitra a Torrita Mascelloni Grosseto con Liberatori di Arezzo e Norgiolini anch’egli di Arezzo.

La Chiantigiana invece dopo il successo scacciacrisi di sette giorni fa contro il Viciomaggio in trasferta torna in casa ed attende la Casentino Academy, seconda forza del girone alle spalle della corazzata Sansovino. Direzione arbitrale affidata a Leonetti di Firenze con Sordi di Firenze e De Matteis di Empoli.

Infine il Pienza, protagonista fin qui di una ottima stagione dopo la faticosissima salvezza dello scorso campionato raggiunta solo in extremis ai playout contro il Torrenieri. Venuto e compagni, senza lo squalificato Camillucci, saranno di scena nello scontro diretto di Alberoro (che ha un punto in più dei biancorossi. Arbitra Angileri di Empoli con Orlando di Firenze e Amzil di Firenze.