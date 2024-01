Calcio Promozione. La cura Della Bona non decolla. Pietrasanta, secondo pari di fila

CASALGUIDI –Seconda partita della gestione Della Bona e 2° pari di fila senza reti in trasferta per il Pietrasanta. Gara dai due volti quella sul difficile campo di Casalguidi (terreno su cui si sono impantanate tante big del torneo). Nel primo tempo i biancocelesti partono ancora con il 3-5-2 e fanno la partita rischiando solo in un’occasione in cui è bravo Citti. In fase offensiva invece i versiliesi sbagliano l’ultimo passaggio in un paio di circostanze in cui altrimenti sarebbero andati “a tu per tu“ col portiere. Nel secondo tempo Della Bona prova a vincerla togliendo il laterale destro 2003 Bonuccelli (che non stava bene) e mettendo Mancini attaccante esterno, variando così il modulo con il passaggio al 4-3-3 pur sapendo di rischiare qualcosa. La mossa tattica però non paga... e anzi il Pietrasanta presta il fianco ad alcune ripartenze nemiche commettendo errori che sarebbero potuti costare cari. Ci ha pensato Citti a salvare i pietrasantini nella ripresa, dove comunque l’occasione buona per l’1-0 l’ha avuta anche la squadra ospite quando Mengali ha fornito l’imbeccata giusta a Falorni che però esattamente come la domenica precedente a Maliseti si è divorato un gol che sembrava fatto. La nota positiva per il Pietrasanta è non aver preso gol, concedendo poco quando schierato a 3 dietro. Va però migliorata la fase offensiva in concretezza.