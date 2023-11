Calcio Promozione. La Lentatese vola al secondo posto. L’Universal rallenta

C’è una squadra che vola e un’altra che pur occupando i piani alti del girone A sta attraversando un momento di piccola difficoltà. La squadra in salute è la Lentatese che superando 3-1 la Baranzatese raccoglie la quarta vittoria di fila e sale al secondo posto in classifica raggiungendo a quota 21 l’Universal Solaro che dopo sette giornate in testa perde per la prima volta il primato a favore di Ispra. I giallorossi di Broccanello hanno raccolto appena un punto nelle ultime due uscite. Discorso inverso per i rossoblù che dopo l’incredibile sconfitta per 7-3 in casa con l’Uboldese poi non hanno più perso un colpo. Per la promozione ci sono anche loro. Domenica il Solaro va a Turate, l’undici di Lentate prova a fare cinquina a Canegrate. Nel girone B non è più la Concorezzese l’anti-Mariano nel novero delle brianzole. Il passaggio di consegne è avvenuto nell’ultimo turno quando i biancorossi sono stati battuti nel derby di Arcore dalla Casati 3-0. I biancoverdi salgono così al terzo posto a -5 dalla capolista che nelle ultime domeniche ha rallentato il ritmo (1-1 con l’Agrate).

Ro.San.