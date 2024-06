Calcio Promozione. La mano del diesse Zoro. Arrivano 5 “suoi“ ex. In attacco bomber Sperti

Si vede la mano di Zora nelle prime mosse di mercato della Vis Nova nel campionato di Promozione. L’ex direttore sportivo del Cinisello oggi a Giussano sta portando in Brianza parecchi giocatori avuti nella sua ultima esperienza calcistica. Per non sbagliare, i primi cinque acquisti provengono infatti tutti dal Cinisello. A partire dall’attaccante classe 2000 Matteo Sperti che nelle ultime tre stagioni con la casacca del Cinisello è sempre andato in doppia cifra (33 gol in tutto). Difenderà i pali l’esperto portiere 31enne Luca Brambilla dal 2022 a Cinisello ma protagonista di ben sei stagioni nella Speranza Agrate. In precedenza è stato a Merate, Brugherio e Trezzo sull’Adda. Tanta esperienza anche nella linea mediana con Alessio Innocenti che prima di Cinisello ha giocato in Eccellenza a Mariano, allo Zingonia Verdellino e nella Vimercatese Oreno.

È stato anche alla Folgore Caratese in Serie D e a Melfi in Lega Pro proprio a inizio carriera. Matteo Agosta invece è un difensore nato nel 1996 che ha un percorso molto simile a quello di Brambilla suddiviso negli ultimi anni tra Cinisello e Agrate, dopo una breve parentesi al Bresso. Sulla fascia mancina avrà il compito di macinare chilometri Federico Berton (nella foto) alla sua prima esperienza fuori dalla società che lo ha cresciuto. Inoltre c’è da registrare la conferma del difensore del 2005 Tommaso Barbaro che ha diviso la sua militanza nel settore giovanile tra Como e Vis Nova.

