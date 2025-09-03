Calcio promozione: la prima giornata di campionato. La Valsanterno conquista un buon punto a Gaggio. La Dozzese sorride subito con Parigi e Carbone

FARO0VALSANTERNO0

FARO: Pisi, Dozzi, Mardi, Dahbi (30’ st Schioppa), Essoufyani, D. Lenzi, M. Lenzi, Masinara, Ruzzolini (6’st D’Isanti), Satalino, Garni (37’st Peri). All. Zanini.

VALSANTERNO: Nannetti, Castagnini, L.Valentini (38’st Commissari), Pirazzoli, Alpi, Fiengo, Abiba, Strazzari (26’ st Sciuto), Sona (26’st Fisconi), Galanti, Bali. All. Benazzi.

Arbitro: Reggiani di Finale Emilia.

Note: ammoniti Dozzi, Nardi, M. Lenzi.

La trasferta sul campo del Faro non era di quelle semplici, i padroni di casa sono tra le squadre favorite per il salto in Eccellenza, giocando una partita gagliarda la Valsanterno è riuscita a portare a casa un punto. Sia padroni di casa che ospiti hanno provato a vincere, ma non ci sono riusciti, il calcio è anche questo e cominciare con un pareggio la nuova stagione è decisamente un buon viatico per il futuro. La Valle può fare un campionato di vertice, l’organico è attrezzato per questo, la concorrenza però non manca.

Il campionato della neo promossa Dozzese, invece, non poteva cominciare in maniera migliore, la squadra gialloblù è andata a vincere 2-0 sul campo della Virtus Castelfranco. Un gol per tempo ha sancito la supremazia ospite, dopo aver sbloccato il risultato con Parigi nella prima frazione, nella ripresa è arrivata la rete della sicurezza siglata da Carbone. Tre punti all’esordio importanti per una formazione che deve salvarsi il prima possibile. Se la Dozzese è quella vista in terra modenese, riuscire nell’impresa non dovrebbe essere poi così difficile.

Antonio Montefusco