Calcio Promozione. La Sansovino allunga. Scivola l’Alberoro

Allunga il passo la Sansovino che ritrova quindi il sorriso ma ritrova soprattutto i tre punti. La squadra di Giacomo Chini (nella foto) regola di misura il Torrita. Un successo per 2-1 con l’ultima in classifica ma che ha dato filo da torcere, in casa della capolista. Allo stadio Le Fonti sono infatti gli ospiti a passare in vantaggio con Bartoli all’11’. La Sansovino però non si lascia scoraggiare e al 27’ trova il pareggio con Rosi. Prima dell’intervallo ecco arrivare il sorpasso. Ci pensa Vasseur a depositare in rete il gol del 2-1 che vale tantissimo visto che dietro pareggiano le principali inseguitrici e quindi adesso la Sansovino può vantare 9 punti di vantaggio sulla seconda e 12 sulla terza della classe. Sul secondo gradino del podio c’è il Casentino Academy che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Montagnano di Giusti ormai sempre più lontano dalla zona calda e con il trenino playoff decisamente vicino. Nell’altro confronto tutto aretino scivola l’Alberoro contro il Subbiano. La squadra di Franchi resta ferma a 30 punti, punita dal rigore trasformato da Steccato. Un gol basta quindi ai ragazzi di Guidotti per tenere a bada l’Alleanza Giovanile Dicomano e soprattutto accorciare sui rossoblù della Valdichiana, avanti di solo tre punti. L’Alleanza Giovanile intanto non molla come dimostra la vittoria ottenuta ai danni del Viciomaggio per 2-0 firmata dalle reti di Pecorari al 13’ e da Aprea al 93’. Termina in parità, a reti bianche, il confronto tra Settignanese e Audax Rufina, mentre Luco e Pienza fanno 2-2. Altro pareggio, anche qui per 0-0, quello tra Fiesole e Pontassieve. Sale ancora il San Piero a Sieve che supera la Chiantigiana in trasferta di misura grazie alla rete di Bencini. La classifica vede al comando la Sansovino con 52 punti seguita da Casentino a 43, Fiesole 40, San Piero 39, quindi a 38 Audax Rufina e Pontassieve. In coda il Torrita è ultimo con 16 punti, preceduto dal Viciomaggio a 20, quindi Chiantigiana a 22, Alleanza Giovanile a 24, poi il Subbiano in zona salvezza a 27.

M.M.