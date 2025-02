Calcio promozione. La Settignanese a caccia di riscatto: "Tornare a correre»

Dopo una striscia di risultati positivi, con cinque vittorie e un pari, la Settignanese è incappata in due stop: in casa col San Piero a Sieve e a Subbiano. Sconfitte impreviste che lasciano la Settignanese inchiodata all’8° posto, distante di sei lunghezze dalla zona rossa. La squadra di Carovani avrà di fronte un mese impegnativo, iniziando con il Pontassieve. Poi sfide che dovranno garantire punti salvezza prima rush finale. "Per ottenere sei risulti utili consecutivi in questa categoria – spiga il ds Fabrizio Fattori – occorre tanta energia fisica che mentale. C’è stato un calo di concentrazione che non ci ha permesso di fare meglio. Con San Piero e Subbiano, abbiamo perso solo di misura. Pertanto, non possiamo permetterci altri cali di tensione, quindi d’ora in poi testa bassa e pedalare".

Disamina che trova d’accordo anche il tecnico Carovani che aggiunge: "Oltre al calo di tensione – spiega –, ci sono da mettere in conto anche gli infortuni di Cosmi, Gianassi e di Ettore Vecchi, tre giocatori fondamentali che ci sono mancati. C’è la consapevolezza da parte di tutti noi di voler ripartire per rimetterci in linea e proseguire con più ottimismo. Ci rimboccheremo le maniche, pronti a voltare subito pagina".

Giovanni Puleri