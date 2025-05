Calcio Promozione. La Sinalunghese al lavoro per il 2025-26. Giovanni Bardelli sarà ancora rossoblù

Dopo la conferma del tecnico Enrico Testini in panchina e quella di capitan Federico Marini, la Sinalunghese, ha annunciato, nelle scorse ore, la permanenza, in maglia rossoblù, di Giovanni Bardelli che rappresenta ormai da alcuni anni un pilastro della prima squadra, dopo il lungo percorso nelle giovanili. Bardelli, sinalunghese doc, è frutto del prolifico lavoro del vivaio e la scorsa stagione ha avuto un buon rendimento, nonostante sin da agosto abbia dovuto combattere con la pubalgia; ha collezionato ben 27 presenze da titolare divise tra mediana e difesa. Bardelli è infatti un centrocampista moderno che spinge molto in avanti sulla fascia di competenza ma che non disdegna di partire dalla difesa per discese travolgenti. Una conferma che rappresenta un manifesto di programma per l’allestimento di una rosa che possa competere ai massimi livelli nel prossimo campionato di Prima Categoria, ricorrendo il più possibile a giocatori di sicuro rendimento e attaccamento alla maglia. "Al nostro Giovanni i migliori auguri di tutto il clan rossoblù per una stagione da big" il messaggio della Sinalunghese. I responsabili tecnici della società rossoblù Baini e Mugnai e il direttore sportivo Machetti hanno anche lasciato trapelare l’arrivo a breve di altre conferme e di nuovi arrivi da mettere disposizione di mister Testini.