Calcio Promozione. La Sinalunghese attende il Foiano. Viciomaggio-Pienza

Si apre oggi il quinto turno del girone C di Promozione Toscana con due delle tre formazioni senesi in campo nei tre anticipi previsti per le 15,30. Match di cartello sicuramente quello della Sinalunghese che allo stadio Carlo Angeletti attende la Nuova Foiano, anch’essa retrocessa dall’Eccellenza, per il derby più atteso e sentito per le tifoserie. I rossoblu di mister Testini sono reduci da due pareggi di fila, l’ultimo a reti bianche a Firenze contro una ostica Settignanese, che ha permesso loro di mantenere comunque il momentaneo primato del girone a quota 8. Mancherà l’attaccante Bucaletti, espulso domenica scorsa nel finale del primo tempo. In campo oggi anche il Pienza rinfrancato dal primo successo stagionale, quello di domenica scorsa contro il Dicomano. Impegno sulla carta difficile per l’attaccante Bjorn Doka e compagni, attesi in trasferta dal Viciomaggio ma desiderosi di allungare la striscia positiva. Dicomano-Centro Storico Lebowski chiude il trio di anticipi odierni. Domani si giocano, sempre alle 15,30 tutte le altre gare. L’Acquaviva dopo il ko di Reggello cerca il riscatto ospitando in casa l’Audax Rufina. Per la neopromossa i punti sono 4, così come per il Pienza.