Calcio Promozione. La Sinalunghese avanti insieme all’esterno Parri

Terza conferma per la Sinalunghese di mister Testini che dopo Marini e Bardelli annuncia di aver raggiunto l’accordo per la permanenza in rossoblù dell’esterno d’attacco Giulio Parri classe 2006. Parri dopo l’esperienza nella juniores del Pontedera ha esordito lo scorso anno in Eccellenza guadagnandosi alcune presenze da titolare e togliendosi la soddisfazione di segnare anche un gol ad Anghiari. "A Parri l’augurio di avere in rossoblu le stesse soddisfazioni e la stessa carriera di un altro attaccante proveniente da Asciano come lui, ovvero l’indimenticato Lucatti, nell’ultima stagione a Lodi, che, decollato da Sinalunga, è ormai vicino al traguardo di 80 gol segnati in serie D" questo l’auspicio del club. Restando in Promozione ma spostandoci di qualche km, il Pienza ha ufficializzato la conferma della direzione tecnica a mister Camillucci, anche per la stagione 2025/2026 dopo aver fatto benissimo nella scorsa. Il club biancorosso ha anche contestualmente salutato Eddie Battistelli, Tiziano Pelliccione e Alessandro Rosati, ringraziandoli per l’attaccamento alla maglia e la serietà dimostrate in questi anni, per aver contribuito in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi sportivi della società.