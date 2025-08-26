Calcio Promozione. La Sinalunghese brilla in amichevole. Castiglionese ko

Successo in amichevole contro una squadra di categoria superiore per la Sinalunghese che sabato ha vinto per 2-1 sul campo della Castiglionese, formazione di Eccellenza. La sfida giocata in provincia di Arezzo ha visto i due allenatori, Zacchei e Testini, sperimentare moduli e soluzioni durante i 90 minuti con i sinalunghesi privi di due tra i giocatori più esperti ovvero Sacco e Gagliardi.

La gara ha visto il primo tempo terminare a reti bianche mentre nella ripresa prima sono andati in gol i padroni di casa con Bebeto, che ha ribadito in rete un tiro di Grifoni respinto da Marini. Poi i rossoblu hanno ribaltato con Bucaletti e Miccio che hanno sfruttato al meglio due palloni rubati agli avversari per il 2 a 1 finale.

Nella seconda parte più tonica la squadra di Testini che ha terminato la gara in crescendo. C’è comunque logicamente molto da lavorare per trovare i giusti automatismi ed equilibri e mister Testini vorrà sicuramente provare a fondo tutta la rosa a sua disposizione nella prossima amichevole al ‘Carlo Angeletti’ contro il Tegoleto di domani pomeriggio, ultima prima del debutto stagionale di domenica sul campo di Pienza per la prima gara del triangolare tutto senese di Coppa.