Calcio Promozione. La Sinalunghese e Nicholas Redi ancora insieme

Un altro campionato con la maglia della Sinalunghese, per Nicholas Redi. Il club rossoblù ha dovuto vincere la concorrenza di diverse società di Eccellenza e di Promozione per trattenerlo, ma nelle scorse ore i responsabili tecnici Baini, Mugnai e Machetti, insieme al giocatore, hanno annunciato che Redi tornerà a calpestare l’erba dello stadio Carlo Angeletti con le sue proverbiali discese a seminare il panico nelle difese avversarie. Nicholas, nello scorso campionato, ha dato dimostrazione di ritrovata condizione fisica giocando 31 partite consecutive e realizzando anche 4 gol. La sua storia a Sinalunga è iniziata nel 2011 dopo aver chiuso il ciclo giovanile con la Primavera del Siena, ed è fatta di gioie, partenze e ritorni con stagioni disputate nella prima squadra della Robur, al Castelrigone in serie C, al Badesse, alla Castiglionese al Terranuova Traiana, per un totale di 44 presenze in D e 16 in Lega Pro. La tifoseria rossoblù gioisce per questa importate conferma e sente il profumo di altri attaccanti in arrivo, dopo, appunto, Nicholas Redi e il giovane Parri. La Sinalunghese sta gettando le basi per il futuro.