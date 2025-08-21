Calcio Promozione. La Sinalunghese lavora in vista della Coppa Italia

La Sinalunghese è a lavoro da due settimane per preparare quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo l’amara retrocessione ai play out dello scorso aprile. Il primo impegno ufficiale di Marini e compagni è fissato per domenica 31 a Pienza per la prima sfida del triangolare di Coppa Italia di Promozione, tutto senese, in cui c’è anche l’Acquaviva. Due i test fin qui disputato dalla squadra, prima contro la Under 17 della Fiorentina al Viola Park poi, ieri, contro la Juniores Regionale sul campo di Rapolano.

"Percepisco grande entusiasmo – dice il tecnico rossoblu Enrico Testini – ci stiamo allenando bene e stiamo iniziando una fase di conoscenza importante tra ragazzi e staff. Stiamo cercando di portare tutti allo stesso livello dal punto di vista atletico. Conosco bene il campionato di Promozione, sono contento di avere con me dei ragazzi che avevo già allenato. Il modulo? Non sono un integralista ma penso più ai principi. Cercheremo la soluzione tattica migliore per la squadra che secondo me è già molto buona. Avversarie forti ce ne sono tante, ma le previsioni del calcio d’agosto contano poco o nulla. È un girone molto difficile con almeno metà delle squadre che partono con ambizione".