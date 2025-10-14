Calcio Promozione. La Sinalunghese si gode il primato. Esulta mister Testini

Si gode il momento, la Sinalunghese, la vittoria nel derby con la Nuova Foiano, e il primo posto in classifica. "Abbiamo approcciato la partita come l’avevamo preparata e disputato un ottimo primo tempo – il commento del mister rossoblù, Enrico Testini –, abbiamo tenuto noi il pallino del gioco, creando da subito diverse occasioni da gol, finché non lo abbiamo trovato, anche molto bello. Poi, un vizietto che abbiamo da inizio stagione, non siamo riusciti a chiuderla nella prima frazione."

"Il secondo tempo è stato sulla falsariga del primo – ha proseguito –, anche se il baricentro del gioco si è equilibrato, perché, avendo tenuto noi la partita viva, loro hanno preso coraggio. Ma ci hanno concesso anche diversi contropiedi e abbiamo segnato, quindi gestito. Fino al 90’ quando gli avversari hanno fatto gol, per una nostra incertezza. Con sei minuti di recupero, l’incontro sembrava non finire mai: abbiamo avuto noi un’occasione nettissima, ma siamo stati con il patema d’animo fino alla fine".

"In un derby come questo conta il risultato – ha chiuso Testini –: dobbiamo migliorare ancora in tanti aspetti, ma ci prendiamo i tre punti e l’entusiasmo e iniziamo a preparare la prossima".