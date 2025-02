Calcio Promozione. La Vis Nova rallenta. Lissone si avvicina a -7

La Vis Nova a Concorezzo lascia per strada i primi punti del 2025. La squadra di Giussano dopo il percorso netto nel girone di ritorno frena contro i biancorossi che passano in vantaggio con Papa, fissa il definitivo 1-1 Zatti e dietro non può che approfittarne una scatenata AC Lissone che è forse la squadra più in forma del momento che infila la sesta vittoria di fila (di cui cinque segnando almeno tre reti) battendo sul “neutro“ di Giussano anche la Pontelambrese. Finisce 3-1 grazie alla doppietta di Catta e la rete di Loew e ora i punti sulla vetta sono “solamente“ sette. Non ne approfitta invece il Seregno che al Ferruccio non va oltre l’1-1 con il Civate. In apertura la retroguardia azzurra combina la frittata, Gandola non si fa pregare e batte Bizzi. Immediato il pareggio al minuto 11 di Lucente, ma nei restanti 80 minuti il Seregno non riuscirà mai a perforare la difesa lecchese e in classifica si fa così raggiungere al terzo posto anche dal Lesmo che fa poker nel derby contro il Biassono con la doppietta di Valtulina e i gol di Migliozzi e Fumagalli. Alla Speranza Agrate basta il sigillo di Sala per restare quinta. Nell’anticipo nulla da fare per il Cavenago a Colico battuto 3-1.

Ro.San.